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Manisa'da bir otomobilde 300 tabanca mermisi bulundu

20.12.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bir otomobilde 300 tabanca mermisi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir otomobilde, 300 tabanca mermisi ve uyuşturucu hap bulundu.

Manisa-Turgutlu kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, 45 AFN 447 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 300 tabanca mermisi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki S.D, A.D. ve A.Z. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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