Manisa’da bir tırda 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan tırın dorsesinde 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa-İzmir yolu Yeni Garaj mevkisinde şüphe üzerine bir tırı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Polis, tırın dorsesinde narkotik köpeği "Liton" ile arama yaptı. Aramada 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, tır sürücüsü M.T. (50) gözaltına alındı.



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