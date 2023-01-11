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Manisa’da birimler yağışa karşı teyakkuza geçti

11.01.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış ve fırtına dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti.

Manisa’da birimler yağışa karşı teyakkuza geçti

Manisa’da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. Gece boyunca görev halinde olacak olan ekipler, fırtınanın meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırıyor, oluşabilecek su taşkınlarına karşı yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon hatlarını temizliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle kriz masası oluşturdu. Teyakkuz haline geçen ekipler vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için yoğun çaba harcıyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler fırtınayla birlikte meydana gelen çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukları ortadan kaldırıyor.
Sağanak yağışla birlikte oluşabilecek taşkınlara karşı MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de büyük çaba harcıyor. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, yürütülen yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon hatları temizlik çalışmalarını sahada yakından takip etti. Ekipler, ani yağışın ardından oluşan su birikintilerine kısa sürede müdahale ederek, tıkanan mazgal ve rögarların temizliğini yapıyor.

TALEPLERE HIZLI MÜDAHALE

Öte yandan, 185 Çözüm Merkezi de gece boyunca görev yapacak. Buraya gelen ihbarlara ilgili birimler hızla cevap vererek, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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