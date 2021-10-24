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Manisa'da camilerden halı çalan 3 şüpheli tutuklandı

24.10.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da camilerden halı çalan 3 şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 camiden 61 halı çalan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Koruköy ve Sarıahmetli mahalle camilerinin halılarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri tespit etti.

Jandarma ekipleri, takibe aldığı zanlılardan K.T. (30) ve F.Ç'yi (23) yakaladı.

Evinde bulunamayan şüpheli Y.E. (35) ise jandarmanın ikna çabalarıyla Yayla Karakol Komutanlığına teslim oldu. Y.E, teslim olurken çaldığı antika değeri olan 5 kilimi de yanında getirdi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan çalınan halılar, jandarma tarafından cami görevlilerine teslim edildi.

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