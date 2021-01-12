YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da çarptığı otomobilin altında sıkışan motosiklet sürücüsü kurtarıldı

Manisa'da çarptığı otomobilin altında sıkışan motosiklet sürücüsü kurtarıldı

12.01.2021 00:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da çarptığı otomobilin altında sıkışan motosiklet sürücüsü kurtarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Atatürk caddesi 300 evler kavşağında, Basri D. idaresindeki 45 HV 968 plakalı otomobile kavşağı döneceği sırada arkadan gelen Muhammet Ş'nin (23) kullandığı 45 ZT 575 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü otomobilin altında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Muhammet Ş. sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince önce Soma Devlet Hastanesine daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:24
İkindi
15:55
Akşam
18:16
Yatsı
19:38

Manisa Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Gürsev Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Korkmaz Eczanesi
Merkez
Yeni Yılmaz Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Turgutlu
Özer Su Eczanesi
Turgutlu
Hekimoğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Manisa Sanayispor’dan Yunusemre Belediyespor’a ziyaret

Manisa Sanayispor’dan Yunusemre Belediyespor’a ziyaret

Başkan Kayda, personelin Gazeteciler Günü’nü kutladı

Başkan Kayda, personelin Gazeteciler Günü’nü kutladı

Salihli’de nikah sayısı düştü

Salihli’de nikah sayısı düştü

Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Manisa FK Antrenörü Yenal Dinçakman hayatını kaybetti

Manisa FK Antrenörü Yenal Dinçakman hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.