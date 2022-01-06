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Manisa'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan halk otobüsü şoförü tutuklandı

06.01.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan halk otobüsü şoförü tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaya geçidinde çarptığı kadının ölümüne neden olan halk otobüsü sürücüsü, tutuklandı.

Dün yaşanan kazanın ardından Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan sürücü Ali U'nun (55) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen sürücü, hakimlikçe tutuklandı.

Uncubozköy Mahallesi Cemal Ergün Caddesi'nde yaya geçidi üzerindeki Emine Parlak (45), Ali U'nun kullandığı halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

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