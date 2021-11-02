Manisa'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde farklı suçlardan aranan şüpheli, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Gazi Osman Paşa Caddesi'nde görev yapan bekçiler, şüpheli tavırlar sergileyen kişiden kimlik istedi.

Bunun üzerine şüpheli kaçmaya başladı. Çarşı ve mahalle bekçileri ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sonucu yakalanan Emin G'nin yapılan kimlik kontrolünde 4 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan Emin G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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