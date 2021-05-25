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Manisa'da çıkan 2 ayrı orman yangınında 7 dönüm alan zarar gördü

25.05.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da çıkan 2 ayrı orman yangınında 7 dönüm alan zarar gördü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ve Gölmarmara ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Turgutlu ilçesi Çıkrıkçı ve Sivrice mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, belirtilen bölgeye 1 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi, orman personeli ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangın 5 dönüm ormanlık alanda zarara neden oldu.

Gölmarmara ilçesi Yunuslar Mahallesi Kurt Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülen yangında, 2 dönümlük orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

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