Manisa'da çıkan 2 ayrı orman yangınında 7 dönüm alan zarar gördü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ve Gölmarmara ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Turgutlu ilçesi Çıkrıkçı ve Sivrice mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, belirtilen bölgeye 1 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi, orman personeli ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangın 5 dönüm ormanlık alanda zarara neden oldu.

Gölmarmara ilçesi Yunuslar Mahallesi Kurt Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülen yangında, 2 dönümlük orman alanının zarar gördüğü belirtildi.



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