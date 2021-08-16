Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatipler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede ilerleyen yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.



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