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Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

16.08.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatipler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede ilerleyen yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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