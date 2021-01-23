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Manisa'da çıkan tartışmada tabancayla vurulan kişi öldü

23.01.2021 00:37 | Son Güncelleme:
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Manisa'da çıkan tartışmada tabancayla vurulan kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan Semih Saygı, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kuyualan Mahallesi'nde 3402. Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışan Semih Saygı, tabancayla vuruldu.

Saygı, ağır yaralanırken zanlı olay yerinden kaçtı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Semih Saygı, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversite Hafsa Sultan Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis, kaçan cinayet zanlısını arıyor.

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