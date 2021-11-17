Manisa'da cinayet zanlısı ve cezaevi firarisi hasta ziyaretinde yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cezaevi firarisi ve cinayet zanlısı olarak aranan kişi hasta ziyaretinde gözaltına alındı.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet zanlısı ve cezaevi firarisi olarak aranan C.O'nun (22), Manisa Şehir Hastanesinde arkadaşını ziyaret edeceği bilgisini aldı.

Hastaneye sivil kıyafetle giden İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Can, şüpheli C.O'yu yakalayarak gözaltına aldı.

C.O'nun 2017 yılında Şehzadeler ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Manisa T Tipi Açık Cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

C.O. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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