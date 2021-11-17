YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da cinayet zanlısı ve cezaevi firarisi hasta ziyaretinde yakalandı

Manisa'da cinayet zanlısı ve cezaevi firarisi hasta ziyaretinde yakalandı

17.11.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da cinayet zanlısı ve cezaevi firarisi hasta ziyaretinde yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cezaevi firarisi ve cinayet zanlısı olarak aranan kişi hasta ziyaretinde gözaltına alındı.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet zanlısı ve cezaevi firarisi olarak aranan C.O'nun (22), Manisa Şehir Hastanesinde arkadaşını ziyaret edeceği bilgisini aldı.

Hastaneye sivil kıyafetle giden İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Can, şüpheli C.O'yu yakalayarak gözaltına aldı.

C.O'nun 2017 yılında Şehzadeler ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Manisa T Tipi Açık Cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

C.O. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNERKıvanç Tatlıtuğ baba oluyor! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandıManisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 17 Kasım Çarşamba

İmsak
06:22
Sabah
07:47
Öğle
13:00
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

Manisa Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Çarşamba

Ekin Eczanesi
Merkez
Emine Betül Eczanesi
Merkez
Mesir Eczanesi
Merkez
Uncubozköy Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Turgutlu
Özer Su Eczanesi
Turgutlu
Coşkun Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor'da 12 oyuncu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı

Trabzonspor'da 12 oyuncu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Siirt'te emniyet teşkilatı mensupları ve üniversite öğrencileri "sıra gecesinde" buluştu

Siirt'te emniyet teşkilatı mensupları ve üniversite öğrencileri "sıra gecesinde" buluştu

"Dur" ihtarına uymayan kişi jandarma ekiplerince vuruldu

"Dur" ihtarına uymayan kişi jandarma ekiplerince vuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.