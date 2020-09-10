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Manisa’da Covid-19 çağrı ve kriz merkezi hizmete girdi

MANİSA HABERLERİ  | 10.09.2020 11:48 | Son Güncelleme

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında açılan Covid Çağrı Merkezi ve Covid Kriz Merkezi sayesinde il genelinde korona virüsle çok daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi planlanıyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle daha etkin mücadele kapsamında Manisa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ‘Covid Çağrı Merkezi’ ve ‘Covid Kriz Merkezi’ kurularak, Müdürlük hizmet binasında görev yapmaya başladı.Kurulan Covid Çağrı Merkezi hakkında bilgi veren Manisa İl Sağlık Müdürü Dr.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında açılan Covid Çağrı Merkezi ve Covid Kriz Merkezi sayesinde il genelinde korona virüsle çok daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi planlanıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle daha etkin mücadele kapsamında Manisa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ‘Covid Çağrı Merkezi’ ve ‘Covid Kriz Merkezi’ kurularak, Müdürlük hizmet binasında görev yapmaya başladı.
Kurulan Covid Çağrı Merkezi hakkında bilgi veren Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, “Covid-19 pozitif teşhisli olup evde izolasyona tabi tutulan ve filyasyon ekipleri tarafından takip edilen hastalara, telefonla karantina sürecinde belirli günlerde ayrıca arayarak ulaşan Çağrı Merkezi personelleri, hastaların ihtiyaçları ve sıkıntılarını tespit ederek gerekli çözümlerin sağlanması adına koordinasyon görevini sağlamaktadır. Alınan geri bildirimlere göre başlatılan yeni uygulamadan hastaların son derece memnun oldukları gözlendi. Çağrı merkezi tarafından hastaların ihtiyaç ve talep durumuna göre aile hekimi, ilçe sağlık müdürlüğü, psiko-sosyal destek, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Vefa Grubu gibi çeşitli destek birimlerine yönlendirme de yapılmaktadır.” dedi.
Dr. Yemenici, Covid Kriz Merkezi hakkında ise şunları söyledi: “İlimizde vaka sayılarının yakından izlenmesi, filyasyon çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu, hastane, yoğun bakım doluluk oranlarının değerlendirilmesi, entübe vakaların, pnömoni oranlarının günlük olarak izlenmesi, alınacak önlemlerin önceden planlanması, elde edilen verilerden ve yapılan değerlendirmeler sonucu ivedi tedbir alarak gerekli işlemlerin koordinasyonunu yapmak üzere hizmet vermektedir. Tüm personelimiz ile halkımızın sağlığı için var gücümüzle çalışmaktayız. Sağlık personellerimiz ailelerinden sevdiklerinden kendilerinden fedakarlık ederek hizmet üretiyor. Vatandaşlarımızı kurallara uyma ve hep birlikte mücadeleye davet ediyorum. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz.”

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