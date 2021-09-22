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Manisa'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

22.09.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde DEAŞ terör örgütüne üyesi olduğu iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, DEAŞ terör örgütü içerisinde ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren şüphelilerin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Salihli'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda DEAŞ terör örgütü lehine Suriye uyruklu şahıslar ile bir araya gelerek terör örgütünü övücü mahiyette, terör örgütünün propagandasını yapan ve geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulunulduğu yönünde bilgiler elde edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı DEAŞ

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