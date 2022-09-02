Manisa'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Salihli'de terör örgütüyle ilgili çalışmalar yürüten Ö.K'yi takibe alan ekipler, şüpheliyi kaldığı yerde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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