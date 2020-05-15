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Manisa'da depoda kumar oynayan 15 kişiye 65 bin 625 lira ceza

MANİSA HABERLERİ  | 15.05.2020 02:05 | Son Güncelleme

Manisa'da depoda kumar oynayan 15 kişiye 65 bin 625 lira ceza

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek depoda kumar oynayan 15 kişiye 65 bin 625 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dinçer Mahallesi'ndeki depoda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese giden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 15 kişiye 3 bin 150'şer lira, kumar oynama suçundan da bin 225'er lira olmak üzere toplam 65 bin 625 lira ceza kesti.

Depoda yapılan aramada iki oyun masası ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

Depo sahipleri T.Ş. ve A.A. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

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