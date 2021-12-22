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Manisa'da depoda sahte içki üreten şüpheli yakalandı

22.12.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da depoda sahte içki üreten şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sahte içki imal ettiği belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imal ettiği öne sürülen Ö.K'nin deposuna baskın düzenledi.

Çeşitli türlerde hazırlanmış ve bidonlara konulmuş 30 litre sahte içki ile farklı markalara ait 58 şişede sahte içki ele geçirildi. Ayrıca 5 sahte bandrol, çeşitli markalara ait çok sayıda boş içki şişesi, sahte içki imalatında kullanılan aromalar da bulundu.

Depoda sahte içki imal ettiği öne sürülen Ö.K. gözaltına alındı.

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