Manisa'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İlhan Keskin (66) yönetimindeki 35 EA 8892 plakalı otomobil, Üçpınar Tekeller Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü Keskin'in yanı sıra otomobilde bulunan Hülya Keskin (60) ve Fikriye Silici (70) yaralandı.

İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince otomobilden çıkarılan yaralılar, Manisa'daki hastanelere kaldırıldı.



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