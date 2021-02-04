Manisa'da dere yataklarından ve sulama kanallarından 6 bin ton çöp çıkarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'da hafta başında etkili olan sağanağın ardından kentteki sulama kanalları ve derelerden yaklaşık 6 bin ton çöp çıkarıldı.

Manisa il merkezinde pazartesi ve salı etkili olan kuvvetli sağanakta metrekareye ortalama 90 kilogram yağış düştü. Yağışların ardından kent genelinde pek çok dere taştı, tarım alanlarını su bastı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de taşkınlara neden olan dere ve sulama kanallarında temizlik çalışmaları yaptı.

Ekiplerin çalışması sonrasında taşkının kaynağı olan dere yataklarında ve sulama kanallarında aralarında yatak, minder, buzdolabı, otomobil lastiği, moloz, motosiklet kaskı gibi atıkların da bulunduğu 300 kamyona denk gelen 6 bin ton ağırlığında çöp çıkarılarak, toplama noktasına götürüldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, dereler ve sulama kanallarına atılan çöplerin, yoğun yağışların görüldüğü dönemlerde dere ve kanallarını tıkayarak taşkına yol açtığını belirterek, "Şehrimizde bir noktada taşkın oldu. Bunun sebebi de vatandaşlarımızın evsel atık ve çöplerini dere yatağı, sulama kanalı gibi yerlere atmasından dolayı bir tıkanıklık yaşadık. Taşkına neden olan bölgede kapalı olan yeri ekiplerimizle kırarak tıkanıklığa sebep olan atıkları çıkardık." dedi.