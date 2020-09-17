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Manisa'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" töreni gerçekleştirildi

MANİSA HABERLERİ  | 17.09.2020 17:39 | Son Güncelleme

Manisa'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" töreni gerçekleştirildi

MANİSA (AA) - Manisa Valiliği tarafından düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni'nde, 3 şehit ailesi ile 8 gaziye madalya ve beratları takdim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, törende yaptığı konuşmada, Anadolu'nun bir fedakarlık coğrafyası olduğunu belirtti.

Vali Karadeniz, "Dünyanın gözünün olduğu bir yerde yaşıyoruz. Biz atalarımızdan aldığımız gibi bizden sonraki nesillere aynı şekilde bırakmak zorundayız, ki bu fedakarlıkları göstermek zorundayız. Şehitlerimiz, gazilerimiz bu vatan için fedakarlıkların en büyüğünü, gerektiğinde canını verme fedakarlığını ortaya koymuşlardır. Bundan dolayı da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı almaya hak kazandılar." dedi.

Yaşar Karadeniz'in konuşmasının ardından şehit aileleri ile gazilere madalya ve beratları takdim edildi.

Törene, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manise Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç katıldı.

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