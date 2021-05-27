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Manisa'da devrilen aydınlatma direğinin altında kalan 11 yaşındaki çocuk öldü

27.05.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da devrilen aydınlatma direğinin altında kalan 11 yaşındaki çocuk öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aydınlatma direğinin üzerine devrilmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi Dedekorkut Caddesi'nde yüklenici şirket tarafından yürütülen yenileme çalışmaları sırasında aydınlatma direği devrildi.

Bölgede arkadaşıyla oyun oynayan Ege Eymen Gülentürk devrilen direğin altında kaldı.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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