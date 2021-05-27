Manisa'da devrilen aydınlatma direğinin altında kalan 11 yaşındaki çocuk öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aydınlatma direğinin üzerine devrilmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi Dedekorkut Caddesi'nde yüklenici şirket tarafından yürütülen yenileme çalışmaları sırasında aydınlatma direği devrildi.

Bölgede arkadaşıyla oyun oynayan Ege Eymen Gülentürk devrilen direğin altında kaldı.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz