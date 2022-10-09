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Manisa'da devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı

09.10.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet A'nın kullandığı 45 EB 659 plakalı kamyonet 75.yıl Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine sağlık, kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

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Manisa kamyonet yaralı

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