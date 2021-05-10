Manisa'da devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde devrilen hafriyat kamyonun altında kalan sürücü, yaşamını yitirdi.

Dereköy Mahallesi'nde Mehmet Kahraman (55) yönetimindeki 06 GD 1614 plakalı hafriyat yüklü kamyon, toprak yolda devrildi. Şoför, araçtan atlamaya çalıştığı sırada kamyonun altında kaldı.

Yoldan geçenlerin çağrısıyla kaza yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, iş makineleriyle kamyonun altındaki sürücüye ulaştı. Sağlık ekipleri, Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsünün cenazesi olay yerinde savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.



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