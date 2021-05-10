YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Manisa'da devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti

10.05.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Manisa'da devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde devrilen hafriyat kamyonun altında kalan sürücü, yaşamını yitirdi.

Dereköy Mahallesi'nde Mehmet Kahraman (55) yönetimindeki 06 GD 1614 plakalı hafriyat yüklü kamyon, toprak yolda devrildi. Şoför, araçtan atlamaya çalıştığı sırada kamyonun altında kaldı.

Yoldan geçenlerin çağrısıyla kaza yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, iş makineleriyle kamyonun altındaki sürücüye ulaştı. Sağlık ekipleri, Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsünün cenazesi olay yerinde savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın" "Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın"
Manisa'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandıManisa'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı

Manisa Namaz Vakitleri 10 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:56
Öğle
13:12
İkindi
17:02
Akşam
20:17
Yatsı
21:48

Manisa Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Pazartesi

Mercül Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Yeni Yılmaz Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Turgutlu
Özer Su Eczanesi
Turgutlu
Ezgi Eczanesi
Akhisar
İldeniz Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.