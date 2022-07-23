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Manisa'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi yaralandı

23.07.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi yaralandı

Manisa'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Domates tarlasında çalışan işçileri taşıyan G.G. (59) idaresindeki 45 AIE 821 plakalı minibüs, Manisa-Turgutlu yolu Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 21 tarım işçisinden 19'u yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 19 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü G.G. ifade işlemi için karakola götürüldü.

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