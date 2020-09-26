Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki minibüse çarptıktan sonra savrulduğu yolda başka bir aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kökpınar'ın kullandığı 45 Z 6428 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Fırat Caddesi üzerinde park halindeki 42 ZV 2101 plakalı minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kökpınar'a o sırada arkasından gelen Türkay K. idaresindeki 35 AJ 2101 plakalı otomobil çarptı.
Kazada ağır yaralanan Kökpınar, olay yerine gelen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Kökpınar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.