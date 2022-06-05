Manisa’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mert Özoral (21) idaresindeki 35 ZV 0048 plakalı otomobil, Muradiye Mahallesi Manisa Caddesi'nde devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özoral’ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz