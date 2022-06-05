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Manisa’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

05.06.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mert Özoral (21) idaresindeki 35 ZV 0048 plakalı otomobil, Muradiye Mahallesi Manisa Caddesi'nde devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özoral’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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