Manisa'da devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.Ç'nin (30) kullandığı 35 HBJ 64 plakalı tır, İzmir-Ankara kara yolunda Gökkaya Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Turgutlu Devlet Hastanesine götürdü.

S.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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