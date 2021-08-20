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Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

20.08.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Rukiye Alev yönetimindeki 45 PA 2945 plakalı traktör, Alifakı Mahallesi Dedeyolu mevkisinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü Alev ile yanındaki F.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Rukiye Alev, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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