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Manisa’da dezenfeksiyon uygulamaları aralıksız sürüyor

MANİSA HABERLERİ  | 21.07.2020 11:50 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet birimlerinde ve kamu kurumlarında dezenfekte uygulaması gerçekleştirdi.Manisa genelinde korona virüs tedbirlerini etkin bir şekilde gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet birimlerinde ve kamu kurumlarında dezenfekte uygulaması gerçekleştirdi.
Manisa genelinde korona virüs tedbirlerini etkin bir şekilde gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde periyodik olarak gerçekleştirilen dezenfeksiyon uygulamaları yapılıyor. Bu doğrultuda il genelinde oto terminallerde, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet birimlerinde, şehir içi toplu taşıma araçlarında ve kamu kurumlarında dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde dezenfeksiyon uygulamalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, çalışmaların planlı ve periyodik olarak sürdüğünü söyledi.

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Yavuz Eczanesi
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Yeni Yılmaz Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Yeni Hastane Eczanesi
Turgutlu
Ozan Eczanesi
Akhisar
Örmeci Eczanesi
Akhisar
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