YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü öldü

Manisa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü öldü

MANİSA HABERLERİ  | 07.02.2020 13:49 | Son Güncelleme

Manisa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'da aracı seyir halindeyken kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, 20 SF 670 plakalı kamyonun sürücüsü Münir Çakmak (51), aracı seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Bu esnada kamyon, bir fabrikanın duvarına çarparak durabildi. 112 Acil Sağlık ekibince, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çakmak, kurtarılamadı.

Münir Çakmak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kalp Krizi Kamyon Sürücüsü Manisa Sürücü Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Süper Lig lideri Sivasspor'un "boşu" yok

Süper Lig lideri Sivasspor'un "boşu" yok

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Bu ilçede oyun parkları, sinema ve havuzlar ücretsiz

Bu ilçede oyun parkları, sinema ve havuzlar ücretsiz

Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü araçların üstüne devrildi

Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü araçların üstüne devrildi

Afetlerden korunmak için kurban kestiler

Afetlerden korunmak için kurban kestiler

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Manisa Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:41
Sabah
08:04
Öğle
13:29
İkindi
16:19
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

Manisa Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Güneş Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Kocabaş Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Evim Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eski İYİ Partili meclis üyesi MHP’ye geçti

Eski İYİ Partili meclis üyesi MHP’ye geçti

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.