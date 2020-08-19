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Manisa’da domateste yaşanan sıkıntı masaya yatırıldı

MANİSA HABERLERİ  | 19.08.2020 15:54 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında domates üreticileri ve salça fabrikası yöneticileri ile salçalık domates üretimine ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, domates üreticileri ve salça fabrikası yöneticileri katıldı.Toplantıda bu yıl olumsuz giden hava koşulları ve salçalık domateste oluşan hastalığın salçalık domates fiyatlarını düşürmesi sebebiyle ortaya çıkan sıkıntılar değerlendirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında domates üreticileri ve salça fabrikası yöneticileri ile salçalık domates üretimine ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, domates üreticileri ve salça fabrikası yöneticileri katıldı.
Toplantıda bu yıl olumsuz giden hava koşulları ve salçalık domateste oluşan hastalığın salçalık domates fiyatlarını düşürmesi sebebiyle ortaya çıkan sıkıntılar değerlendirildi. Vali Yaşar Karadeniz, domates hasadında bu yıl kalan kısa sürede neler yapılabileceğini ve yaşanan sıkıntılardan dolayı gelecek yıl üretimin düşmesinin söz konusu olduğuna değinerek, “Bundan sonraki yıllarda arz ve talep dengesinin oluşması adına hem üretimin planlanması hem de sözleşmeli tarıma geçilmesi gerekir. Bunun için de ürün ve tohum çeşitliliği konusunda farklı zamanlarda üretimler yapılması konusu üzerinde çalışılmalı. Belki hastalıklarla mücadelede domates çeşitliliğini azaltmak o an için çözüm gibi gözükebilir ama bu çözüm sürdürülebilir olmayabiliyor. Bunun dünyada örnekleri de var. Dolayısıyla işin kolaycılığına gitmek yerine zoru başarıp, verimlilik açısından rekabet edilebilecek ortamı oluşturmak gerekiyor.” şeklinde konuştu.
Toplantıda domates fiyatlarının yükseltilmesi için yapılabilecek çalışmalar, ileri ki yıllarda bu tür sıkıntıların yaşanmaması için alınabilecek önlemler konusunda fikir alışverişinde bulunularak, domates üreticilerinin ve fabrika yöneticilerinin istek ve talepleri değerlendirildi.

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