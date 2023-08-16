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Manisa’da düğün çıkışı silahlar konuştu: 1 ölü, 2 ağır yaralı

16.08.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde düğün çıkışı karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Manisa’da düğün çıkışı silahlar konuştu: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Olay, Salihli Gümüşçayı Çok Amaçlı Etkinlik Salonu’nda meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan iki grup düğün çıkışı karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma, tabancanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede kurşunların isabet ettiği Deniz Baykal Konuk (28), C.S. (35) ve Y.S. (18) ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Olayda ağır yaralananlar, Salihli’deki hastanelerdeki ilk tedavilerinin ardından Manisa Şehir Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen yaralılardan Deniz Baykal Konuk doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Konuk’un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen Yunus K. (19), Şah İsmail B. (48) ve Ali Kadir B. (19) adlı şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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