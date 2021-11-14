Manisa'da düğünde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Albayrak Mahallesi'ndeki düğünde Mehmet Ali Aydın'ı (41) bıçakla öldürdüğü öne sürülen C.T'nin (21) de aralarında olduğu 12 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.T. tutuklandı. Diğer 11 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Albayrak Mahallesi'ndeki Dereli Sokak'ta 12 Kasım gecesi yapılan düğüne katılan 2 kişi arasında "Neden yan baktın?" sözüyle başlayan tartışmada iki aile birbirine girmiş, kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen Mehmet Ali Aydın (41) bıçakla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Aydın, hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, Aydın'ı bıçakladığı iddia edilen C.T'nin de aralarında olduğu kavgaya karışan 12 kişiyi gözaltına almıştı.



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