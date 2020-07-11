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Manisa’da durdurulan araçtan uyuşturucu hap çıktı

MANİSA HABERLERİ  | 11.07.2020 13:12 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 112 adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirip ticaretini ve satışını yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Manisa’da durdurulan araçtan uyuşturucu hap çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 112 adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirip ticaretini ve satışını yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İzmir-Ankara Karayolu Salihli girişinde durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, 112 adet sentetik hap ele geçirdi. Operasyonla ilgili olarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi’ne sevk edilen S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

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