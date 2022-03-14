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Manisa'da duvara çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

14.03.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da duvara çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kamyonetin duvara çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Mehmetçik Caddesi'nde Rahim Çakmak'ın (52) kullandığı 45 E 3383 plakalı kamyonet, refüjü aşarak karşı şeride geçip duvara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Tolga Yaşayan, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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