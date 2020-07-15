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Manisa’da duyarlı belediye personelleri tebrik edildi

MANİSA HABERLERİ  | 15.07.2020 15:30 | Son Güncelleme

Manisa’da 14 yaşındaki zihinsel engelli Burak Karaca’nın hayalini gerçekleştiren personeller Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım tarafından tebrik edildi.Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nde görevlerini sürdüren Engin Eyigün ve Denizhan Etizer 14 yaşındaki zihinsel engelli Burak Karaca’nın çöp kamyonuna binme hayaline duyarsız kalmadı.

Manisa’da duyarlı belediye personelleri tebrik edildi

Manisa’da 14 yaşındaki zihinsel engelli Burak Karaca’nın hayalini gerçekleştiren personeller Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım tarafından tebrik edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nde görevlerini sürdüren Engin Eyigün ve Denizhan Etizer 14 yaşındaki zihinsel engelli Burak Karaca’nın çöp kamyonuna binme hayaline duyarsız kalmadı. Karaca’nın annesi geçtiğimiz günlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi ÇÖZMER’i arayarak Burak’ın hayalini iletti. Bu isteğe duyarsız kalmayan Eyigün ve Etizer, Yunusemre Belediyesi’yle irtibata geçerek Burak’ın çöp kamyonuna binme isteğini gerçekleştirmesine vesile oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etmek için Eyigün ve Etizer’le bir araya geldi. Buluşmada Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Fatih Öztürk de hazır bulundu.
Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Çözüm Merkezi biriminden gelen talep üzerine Burak Kardeşimiz için duyarsız kalmayıp, millete en büyük hizmetin sergilendiğini gösteren değerli Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı çalışanlarımıza Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün adına teşekkür ediyorum. Belediyeciliğin halkla iç içe olmak olduğunu, belediyeyle halkın iç içe olduğunu gösterdiğiniz için de Allah razı olsun diyorum” ifadelerini kullandı. Yıldırım, Eyigün ve Etizer’e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına hediye takdiminde bulundu.

Manisa’da duyarlı belediye personelleri tebrik edildi

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