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Manisa’da duygu istismarcılarıyla yoğun mücadele

22.02.2021 19:18 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, üç ayların başlangıcı ile birlikte yeniden sayıları artan dilencilere yönelik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, üç ayların başlangıcı ile birlikte yeniden sayıları artan dilencilere yönelik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle çocukları kullanan ve çoğunlukla şehir dışından gelen duygu istismarcılarına vatandaşların ödün vermemesini isteyen Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, bu tür istismarcılara yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dilenmek suretiyle vatandaşlardan para isteyen istismarcılara göz açtırmıyor. Üç ayların başlaması ile birlikte Büyükşehir Zabıta ekipleri, şehir merkezinde vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar etme yoluyla para kazanmaya çalışan dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Şehrin çeşitli noktalarında bulunan dilenciler, haklarında işlem yapılmak üzere Zabıta Dairesi Başkanlığına götürülürken, topladıkları paralara da, kamu adına el konuldu. Büyükşehir Zabıtası olarak vatandaşların huzuru için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Manisalılardan bu tür istismarcılara fırsat vermemeleri çağrısında bulundu. Duman, çocukların tek başına ışıklara ve kavşaklara salınarak, başlarında ebeveynleri olmadan dilendirildiklerine de dikkat çekerek, bu durumun toplum vicdanını sızlattığını ve suç olduğunu vurguladı.

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