Manisa’da düzenlenen Gençler Dart Grup Müsabakaları sona erdi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde organize edilen ’Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Dart Grup Müsabakaları’ oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

15-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılan Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Dart grup müsabakalarına 21 ilden, 36 okul takımı olmak üzere 143 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Türkiye Dart Şampiyonası’na katılacak Okullara ise şöyle oluştu: “Kızlar Kategorisi; birinci Ankara Özel Aziziye Anadolu Lisesi, ikinci İzmir Konak Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü Denizli Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dördüncü Muğla Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Erkekler Kategorisinde ise; birinci Bilecik Özel Bozüyük Sınav Koleji, ikinci Denizli Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü Aydın Şukufe Cemal Özbaş Çok Programlı Anadolu Lisesi ve dördüncü Muğla Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.”

Dereceye giren takıma madalya ve katılım belgelerini Okul Sporları Şube Müdürü Mustafa Buldu, Dart Manisa İl Temsilcisi Emre Abar ve Okul Sporları İl Tertip komitesi tarafından verildi.

