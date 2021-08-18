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Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

18.08.2021 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 10 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 654 sentetik ecza, 14,47 gram esrar, 1,90 gram bonzai ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı, firari 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 6,24 gram metamfetamin, 120 sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 ayrı suçtan aranan 2 şüpheli tutuklandı.

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