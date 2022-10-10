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Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

10.10.2022 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ve Akhisar ilçelerinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Soma ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Durdurulan 2 otomobilde arama yapan ekipler, toplam 19 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen E.Y. (36), F.Y.Y. (32) ve L.Y. (23), çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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