YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Manisa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

MANİSA HABERLERİ  | 24.02.2020 19:46 | Son Güncelleme

Manisa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, evinde elektrik akımına kapılan elektrik ustası hayatını kaybetti.

Cuma Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında yalnız oturan ve bir maden ocağında elektrik ustası olarak çalışan Mustafa Pelit'in (33) evinde, elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Elektrikli sobayı düştüğü yerden kaldırmaya çalışan Pelit, elektrik akımına kapıldı.

Evden dumanların geldiğini gören komşular, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Acil sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırılan Pelit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
Anahtar Kelimeler:
Akım Elektrik Soma

En Çok Okunan Yerel Haberler

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı

Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı

Tekirdağ'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Nüfus 50 bin, toplanan çöp 80 ton

Nüfus 50 bin, toplanan çöp 80 ton

Manisa’da GAMER Toplantısı yapıldı

Manisa’da GAMER Toplantısı yapıldı

Manisa Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:44
Öğle
13:29
İkindi
16:33
Akşam
19:04
Yatsı
20:20

İlginizi Çekebilir

Tren garında valiyi karşılarında gören vatandaşlar şaşırdı

Tren garında valiyi karşılarında gören vatandaşlar şaşırdı

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.