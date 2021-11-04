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Manisa'da elektrik akımına kapılan öğrenci öldü

04.11.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da elektrik akımına kapılan öğrenci öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki okul bahçesinde oyun oynarken elektrik direğine temas eden öğrenci akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir ortaokulun öğrencisi 13 yaşındaki D.S, arkadaşları ile okulun bahçesinde oyun oynadığı sırada duvarın üstüne çıkarak elektrik direğine temas etti.

Öğrencinin elektrik akımına kapılması nedeniyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan D.S, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren öğrencinin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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