Manisa’da emlakçı kadını iş yerinde öldüren sanığa müebbet hapis cezası

MANİSA (AA) - Manisa'da iki yıl önce emlakçı kadını tabancayla öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Emlakçıda çalışan 42 yaşındaki Canan Çeviren'in iş yerinde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ferhat İnne, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık İnne, savunmasında olaydan pişmanlık duyduğunu, bir anlık öfkeyle cinayeti işlediğini ifade ederek, öldürme amacıyla Çeviren'e ateş açmadığını, olayda haksız tahrik olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İnne’ye haksız tahrik ve iyi hal indirimlerini uygulamadan "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

Yunusemre ilçesine bağlı Yenimahalle'de emlakçılık yapan Canan Çeviren, 11 Aralık 2020'de iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş, olay yerinden kaçan şüpheli Ferhat İnne, daha sonra tabancasıyla birlikte karakola teslim olmuştu. İnne hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz