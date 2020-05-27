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Manisa’da en az Covid-19 vakası görülen ilçe 1 kişi ile Kula oldu

MANİSA HABERLERİ  | 27.05.2020 15:24 | Son Güncelleme

Yeni tip Korona virüsün (Covid-19) Türkiye’de görülmesinin ardından alınan tedbirlere sıkı bir şekilde uyulan Manisa’nın Kula ilçesinde, bugüne kadar tek bir vaka görüldüğü açıklandı.

Manisa’da en az Covid-19 vakası görülen ilçe 1 kişi ile Kula oldu

Yeni tip Korona virüsün (Covid-19) Türkiye’de görülmesinin ardından alınan tedbirlere sıkı bir şekilde uyulan Manisa’nın Kula ilçesinde, bugüne kadar tek bir vaka görüldüğü açıklandı. Manisa’nın 17 ilçesinde pozitif vakanın en az görüldüğü ilçe Kula oldu.
Manisa’nın tarihi Kula ilçesinde, Yeni tip Korona virüs (Covid-19) vakalarının Türkiye’de görüldüğü günden itibaren alınan tedbirlere istikrarlı bir şekilde uyum sağlanırken, bugüne kadar Kula’da tek bir pozitif vaka görüldüğü bildirildi. Manisa’da vakaların en fazla görüldüğü ilçe Akhisar olurken, Merkezi Nüfus İdare Sistemi’ne (MERNİS) göre pozitif vakanın en az görüldüğü ilçe 44 bin 1 nüfuslu Kula ilçesi oldu. Kula adresine kayıtlı pozitif vakanın ise tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

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Simge Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Turgutlu
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Turgutlu
Coşan Eczanesi
Akhisar
Yalçın Aydın Eczanesi
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