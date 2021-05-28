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Manisa'da esnafa silahlı saldırıda bulunan zanlılardan biri tutuklandı

28.05.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da esnafa silahlı saldırıda bulunan zanlılardan biri tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir esnafın silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin aranan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, çay ocağı işleten Fırat Dürgen'e yönelik silahlı saldırıda bulunan zanlıların yakalanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahındaki 15'ten fazla güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Kamera kayıtlarından şüpheliler Ömer S. ile Erman A'nın 45 ABS 473 plakalı motosikletle 3403. Sokak'a geldiğini tespit eden ekipler, Erman A'nın motosikletten inerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini, daha sonra Ömer S'nin kullandığı motosiklete binerek kaçtığını belirledi.

Ekiplerin çalışmasıyla Şehzadeler ilçesindeki bir bağ evinde saklandığı tespit edilen Ömer S. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Esnaf Fırat Dürgen'i tabancayla vuran firari şüpheli Erman A'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren Dürgen'in hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Topçuasım Mahallesi'nde çay ocağı işleten Fırat Dürgen, silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, motosikletle geldikleri belirlenen iki şüpheli kaçmıştı.

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