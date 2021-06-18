Manisa'da fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir gıda firmasına ait fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Muradiye Mahallesi'nde fabrikanın güvenlik kamerası kablolarını düzeltmek için çatıya çıkan Cihat Bahadır (27), aydınlatma boşluğundan yaklaşık 8 metre aşağı düştü.

İşletmedekilerin çağrısıyla fabrikaya gelen sağlık ekipleri, Bahadır'ı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunan Cihat Bahadır'ın tedavisi devam ediyor.



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