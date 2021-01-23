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Manisa'da fay üzerindeki yaklaşık 4 kilometrelik hat yerleşime kapatıldı

23.01.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Manisa'da fay üzerindeki yaklaşık 4 kilometrelik hat yerleşime kapatıldı

MANİSA (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki fay hattında yürüttükleri çalışma sonucu yaklaşık 4 kilometre uzunluk ve 50 metre genişliğindeki hattın yerleşimlere kapatıldığını belirtti.

Prof. Dr. Sözbilir, gazetecilere açıklamasında, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak 2020'de yaşanan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bir araştırma ekibiyle Kırkağaç fayı üzerinde çalışma yaptıklarını kaydetti.

Çalışmayla Soma ilçesine kadar uzanan 25 kilometrelik fayın haritasını çıkardıklarını, 10 hendek kazarak deprem geçmişine ilişkin bulgulara ulaştıklarını dile getiren Sözbilir, bölge için deprem senaryosu oluşturduklarını bildirdi.

Kırkağaç fayının geçmişte en az 3 yıkıcı deprem ürettiğini tespit ettiklerini aktaran Sözbilir, "Çalışmayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduk. 25 kilometrelik fayın yaklaşık 4 kilometre uzunluk ve 50 metrelik genişliğindeki bölümü sakınım bandı olarak imar haritalarına işlendi ve yerleşime kapatıldı. Fayın üzerinde bina yoktu. Bundan sonraki süreçte de o bölge yerleşim yeri yapılamayacak." dedi.

Prof. Dr. Sözbilir, benzeri çalışmaların ülke çapına yaygınlaştırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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