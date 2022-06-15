YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hüküm giymiş eski yüzbaşı yakalandı

Manisa'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hüküm giymiş eski yüzbaşı yakalandı

15.06.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hüküm giymiş eski yüzbaşı yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski yüzbaşı, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, eski yüzbaşı M.T. (38) jandarma ekiplerince yakalandı.

M.T'nin FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Firari hükümlü M.T, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da düğünde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandıManisa'da düğünde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildiBursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi
Gümüşhane'de yıldırım isabet eden 43 keçi telef olduGümüşhane'de yıldırım isabet eden 43 keçi telef oldu
Anahtar Kelimeler:
fetö Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:48
Sabah
05:38
Öğle
13:16
İkindi
17:10
Akşam
20:43
Yatsı
22:26
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.