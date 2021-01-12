Manisa'da fırtına nedeniyle savrulan prefabrik evdeki 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde fırtına nedeniyle sabitlendiği yerden koparak savrulan prefabrik konuttaki 2 kişi yaralandı.

Şehzadeler'de İrfan Bektaş'a ait tarladaki beton zemine sabitlenmiş prefabrik bina, kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bağlı bulunduğu beton zeminden koparak yaklaşık 10 metre sürüklendi ve yıkıldı.

Bu sırada içeride olan Güllü Bektaş (57) ile gelini Sinem Bektaş (25) ve üç çocuğu da prefabrik yapıyla birlikte sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Çocuklar yara almadan kurtulurken yapı içinde sıkışan Sinem Bektaş ile yaralanan Güllü Bektaş, itfaiye tarafından çıkarıldı.

Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Sinem Bektaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ev sahibi İrfan Bektaş, AA muhabirine arsayı 6 ay önce aldığını, beton döktürüp prefabrik ev yaptırdığını belirterek, "Bana 5 sene garantili dediler. Altında hiçbir bağlantı yoktu, rüzgar esince uçtu gitti. Çocuklar da içindeydi bizi perişan etti." dedi.

Öte yandan sürüklenen prefabrik evdeki bazı eşyaların beton zeminde kalması dikkati çekti.

