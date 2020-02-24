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Manisa’da GAMER Toplantısı yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 24.02.2020 18:52 | Son Güncelleme

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı.Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında GAMER Toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa’da GAMER Toplantısı yapıldı

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı.
Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında GAMER Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılışında yaptığı konuşmada GAMER’in acil durumlarda güvenlik hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesi amacıyla koordinasyon sağlanmak üzere İçişleri Bakanlığınca kurulduğunu hatırlatan Vali Deniz, yaşanan son olaylarla bunun öneminin daha iyi anlaşıldığını söyledi. Manisa’da yaşanan depremlerde devletin kısa zaman içerisinde sahada vaziyet aldığını belirten Vali Deniz, “GAMER ile birlikte bilginin tek merkezde toplanması, kurumlar arasında ki koordinasyonun daha sağlıklı ilerlemesini, bilgi kirliliği yaşanmamasını ve olaylara hızlı müdahale etmeyi sağlıyor. Bu toplantılardaki amacımız da işleyiş hakkında görüş alışverişinde bulunarak, olumsuz bir senaryoda hızlı ve etkin müdahaleyi sağlamak” dedi. GAMER’in işleyişi ile 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan istatistiki bilgilerin de verildiği toplantıda gelecek döneme ait yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra, 1. Komanda Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, Vali Yardımcısı Volkan Köksal ve ilgili kurum amirleri katıldı.

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