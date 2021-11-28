Manisa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ş. (26) idaresindeki 41 ABT 263 plakalı hafif ticari araç eski Muradiye yolunda C.Ç. (33) idaresindeki 35 AP 0295 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan H.Y. (53) ve H.H. (53) yaralandı.

Ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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